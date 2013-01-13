В Москве неизвестные убили дворника, приехавшего на заработки из Узбекистана

В центре Москвы во дворе дома дом N10, корпус N2 по улице Нижегородской неизвестные убили дворника, приехавшего на заработки из Узбекистана.

По данным полиции, труп мужчины с двумя ножевыми ранениями в грудь обнаружен в ночь с субботы на воскресенье. Убитым оказался гражданин Узбекистана.

В правоохранительных органах проводится расследование. Оперативники не исключают версию убийства по национальным мотивам. По одной из предполагаемых версий следствия, с дворником-мигрантом расправились скинхеды.