В Великом Новгороде 6-летняя девочка разбилась насмерть, выпав с 8-го этажа

В Великом Новгороде в районе полудня субботы из окна одной из квартир, находящейся на 8-м этаже дома по улице Псковской выпала 6-летняя девочка, которая, не приходя в сознание, скончалась на месте происшествия.

"По предварительным данным, девочка в отсутствие родителей самостоятельно открыла окно и выпала из него", - сообщает пресс-служба СКР.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новгородской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.