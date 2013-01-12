В Великом Новгороде 6-летняя девочка разбилась насмерть, выпав с 8-го этажа
12 января 2013, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Великом Новгороде в районе полудня субботы из окна одной из квартир, находящейся на 8-м этаже дома по улице Псковской выпала 6-летняя девочка, которая, не приходя в сознание, скончалась на месте происшествия.
"По предварительным данным, девочка в отсутствие родителей самостоятельно открыла окно и выпала из него", - сообщает пресс-служба СКР.
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новгородской области проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.