На Эльбрусе приостановлены поиски пропавшего альпиниста из Москвы. ВИДЕО

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России (ЭВПСО) приостоновил до наступления утра поиски пропавшего альпиниста из Москвы. "АН" писали, что ранее на Эльбрусе живой была обнаружена девушка, которая участвовала в походе.

Она чудом выжила, проведя две ночи при морозе минус 50 с неподходящей экипировкой.

Её напарник, которого ищут вторые сутки, получил травму, возможно, сломал ногу. Когда девушка отправилась за помощью, мужчина был без сознания.

Напомним, поход начался 1 января, на связь альпинисты перестали выходить с четверга. Третий участник сошел с маршрута и уже вернулся домой.