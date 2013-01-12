С начала года в отделах полиции Волгоградской области скончались два задержанных

В Волгоградской области за две недели 2013 года скончались двое арестованных. Очередная смерть человека, задержанного за административные правонарушения, была зарегистрирована накануне в отделе полиции Новоаннинского района. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в прогулочном дворике спецприемника для административно задержанных.

Во время прогулки 66-летнему мужчине, отбывающему наказание в виде 10 суток административного ареста, стало плохо. Дежурный спецприемника и фельдшер оказали мужчине первую помощь и вызвали бригаду врачей, однако спасти мужчину не удалось. По данному факту проводится проверка.

Проверка назначена и по другому похожему инциденту. Ночью 5 января в камере для содержания задержанных лиц отдела внутренних дел пос. Дубовка скоропостижно скончался 52-летний гражданин. Мужчина был доставлен в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения. Решением мирового суда за появление в общественном месте в пьяном виде ему было назначено наказание в виде административного ареста. Перед отправкой задержанный мужчина пожаловался на резкую боль в сердце. Дежурный наряд вызывал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики провели обследование и приняли решение об отказе в госпитализации. По словам медработников ничто не препятствовало дальнейшему содержанию мужчины под стражей.

Однако, в камере для административно задержанных мужчина почувствовал себя хуже. Фельдшер отдела полиции и дежурный наряд пытались оказать первую медицинскую помощь и вторично вызвали карету скорой помощи. Но прибывшие на место медики, не смогли помочь и констатировали его смерть.

Предварительные версии смерти в обоих случаях – сердечная недостаточность. Полицейские указывают на то, что умершие при жизни злоупотребляли спиртными напитками.