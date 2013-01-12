Один из путей Транссиба восстановлен после аварии с гибелью людей. ВИДЕО

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов Транссиба в Слюдянсом районе 24-х вагонов грузового поезда, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Работы на железной дороге в Слюдянском районе продолжаются. Работают 2 аварийно-восстановительных поезда, прибывшие из г. Слюдянка и г.Улан-Удэ, убран 21 вагон и поврежденный локомотив. Подготовлено 4 опоры линии элекропередач для дальнейшей установки. Об этом сообщает иркуткий главк МЧС России.

Движение по нечетному пути открыли в 21.00 мск.

В результате происшествия произошла задержка от 4х до 9-ти часов в движении 4 пассажирских поездов, всего 1249 пассажиров, из них 20 детей.

"В связи с затруднением восстановления движения межведомственным оперативным штабом принято решение о принятии дополнительных мер по перевозке пассажиров задержанных поездов, - соббщили иркутские спасатели.

Днем субботы 408 пассажиров поезда №350 (Москва-Благовещенск) перевезены 10 автобусами на ст. Байкальск и в 13.03 (мск) отправлены в восточном направлении; 340 пассажиров поезда №349 (Благовещенск-Москва) перевезены 10 автобусами на ст. Слюдянка и в 14.12 (мск) отправлены по дальнейшему маршруту следования в западном направлении. Кроме того, 206 пассажиров поезда №78 (Новосибирск-Нерюнгри) автобусами перевезены на ст.Байкальск, в 16.07 (мск) отправлены по дальнейшему маршруту следования в восточном направлении.

Несколько дольше проходила отправка пассажиров поезд № 8 (Новосибирск-Владивосток, 252 человека, из них 2 ребёнка). На станции Слюдянка их обеспечили горячим питанием в ожидании прибытия на станцию Байкальск поезда.

Группировка сил и средств для ликвидации аварии составляет 108 человек, 28 ед. техн., в том числе 3 аварийно-восстановительных поезда.

"АН" писали, что утром субботы в Слюдянском районе Иркутской области на Транссибе сошёл с рельсов товарный состав. Более двадцати вагонов с углём опрокинулись на соседний путь. По нему навстречу шёл локомотив, машинист которого и его помощник в результате столкновения погибли.

По предварительной версии, причиной ЧП стало повреждение крепления колёс одного из вагонов.