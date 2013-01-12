На Кольской атомной электростанции остановлен энергоблок №1

В Мурманской области в субботу энергоблок №1 Кольской АЭС остановлен действием автоматики из-за срабатывания электрической защиты трансформатора. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2,3 и 4.

Нагрузка станции составляет 1360 МВт.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС не было. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остаётся без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений", - сообщает в субботу Центр общественной информации Кольсой АЭС.

Кольская АЭС является филиалом ОАО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

"Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru", - отмечается в сообщении.