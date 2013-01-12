В Дагестане установлена личность убийцы двух имамов и пятерых охотников

В Дагестане установлена личность убитого в субботу бандита. Им оказался Умар Кадырагаев, 1985 г. р., уроженец села Карамахи Буйнакского района по кличке "Абу Бакр".

По оперативной информации НАК, Кадырагаев вступил в ряды так называемой "кадарской" бандгруппы в апреле 2011 года. "Абу Бакр" являлся ближайшим сподвижником главаря боевиков Асельдерова, действующих на территории республики

Кадырагаев причастен к многочисленным фактам убийств сотрудников правоохранительных органов и обычных граждан, сообщает ИА "Росбалт".

Согласно показаниям ранее задержанного участника указанной бандгруппы Хираева, Кадырагаев лично принимал участие в убийствах двух имамов: Дайзиева в селе Кадар и Магдиева в селе Карамахи Буйнакского района, а также пятерых охотников в феврале 2012 года в окрестностях села Карабудахкент.

В апреле 2012 года Кадырагаев вместе с подельниками разослал сельским жителям флэшки с выдвинутыми требованиями выплатить им дань в размере 50 млн. рублей.

В результате КТО пострадавших среди гражданского населения нет. Но в ходе боестолкновения погиб боец СОБРа. Еще один сотрудник органов был ранен.