Старший сын Ирины Кабановой будет передан родному отцу

О судьбе троих детей, отец которых убил их мать журналистку Ирину Кабанову, сообщил уполномоченный по правам человека сообщил Павел Астахов. Старшего сына 39-летней женщины, муж которой Алексей Кабанов в субботу, 12 января, признался в ее убийстве, отдадут его родному отцу. Он живет не в России.

«Один из детей погибшей Ирины Кабановой не является ребенком Алексея Кабанова, и он будет передан родному отцу после выписки из больницы», — написал детский омбудсмен в своем микроблоге в Twitter.

По словам Астахова, в настоящий момент дети Кабановых (мальчики 2005 и 2007 годов рождения и девочка 2010 года рождения) помещены в больницу для осмотра. Как сказал уполномоченный по правам человека, предпочтительно, чтобы трое детей Ирины Кабановой остались в семье, у родственников. Им будет назначена пенсия и пособия.

Обмудсмен также рассказал, что признавшемуся в убийстве своей жены Кабанову грозит не только длительное заключение, но и лишение родительских прав.

Напомним, Алексею Кабанову предъявлены обвинения по статье 105 УК (убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

После новогодних праздников в полицию поступило заявление от супруга Ирины об ее исчезновении. Алексей Кабанов заявил, что 3 января 2013 года они с женой поссорились, и женщина ушла из квартиры дома, расположенного на 1-ом Новоподмосковном переулке, и с тех пор о ее местонахождении ничего известно не было. Женщину неделю искала полиция и волонтеры.

В ходе проведения проверочных мероприятий следователями следственного подразделения Главного следственного управления по городу Москве 11 января был произведен осмотр квартиры Кабановой, после чего с участием ее мужа было принято решение о производстве осмотра автомашины Skoda, которая, по данным следствия, находилась в его распоряжении. В ходе осмотра в багажном отделении обнаружена часть фрагментов человеческого тела.

Участвующий в осмотре муж Кабановой сообщил следователям о совершенном им убийстве и расчленении тела супруги. При этом, как он пояснил, некоторые части тела им уже вывезены, сообщается на сайте СКР.

"Вещественными доказательствами и чистосердечными признаниями мужчина был изобличен в совершении преступления", — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.