Виновному в железнодорожной аварии на Транссибе грозит семь лет тюрьмы (ВИДЕО)

Из-за железнодорожной аварии в Иркутской области около 900 пассажиров не могут доехать до пунктов назначения. Движение по одному из путей планируют восстановить к трем часам дня по Москве, а по второму — к восьми часам вечера.

Погибли люди, повреждено около 100 метров железнодорожного полотна и четыре контактные опоры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

Перевозчик считает причиной происшествия излом боковой рамы тележки одного из вагонов, который до этого проходил капитальный ремонт на ЗАО "Вагоноремонтный завод".



Предполагается, что поезд Москва-Благовещенск в скором времени сможет продолжить свое движение со станции Байкальск, куда с противоположного направления был направлен пассажирский состав. Со Слюдянки до Байкальска пассажиров доставят автотранспортом.