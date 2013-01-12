Аэропорт в Ростове-на-Дону закрыт сегодня из-за ЧП с самолетом Airbus А-319

В Ростове-на-Дону аэропорт сегодня днем закрыт из-за ЧП с самолетом Airbus А-319 авиакомпании "Сибирь", прилетевшем из Москвы из аэропорта "Домодедово". Из авиалайнера эвакуировали 50 пассажиров и трех членов экипажа. Никто, к счастью, не пострадал.

Установлено, что аэробус не выкатывался за пределы ВПП. По данным ростовской полиции, Airbus А-319 с пассажирами после прилета из Москвы в Ростов-на-Дону проехал лишние 40 метров.

Ранее МЧС сообщило, что самолет А319 при посадке в ростовском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Видимых повреждений у самолета нет.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за плохого сцепления с мокрым бетоном. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"АН" сообщали, что 9 января самолет Ан-24 авиакомпании "Авиалинии Мордовии" с командой хоккеистов на борту после посадки в аэропорту Саранска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.