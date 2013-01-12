Предъявлено обвинение убийце матери троих детей Ирины Кабановой

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве предъявлено обвинение в совершении убийства Алексею Кабанову, супругу пропавшей 10 дней назад московской журналистки Ирины Кабановой.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании Кабанову меры пресечения в виде заключения под стражу.

"АН" сообщали, что 3 января 2013 года мать троих детей Ирина Кабанова после семейного скандала с мужем ушла из дома, расположенного на 1-ом Новоподмосковном переулке, и с тех пор о ее местонахождении ничего известно не было. Об этом в правоохранительные органы заявил муж Кабановой – Алексей Кабанов. 39-летнюю женщину искала полиция и волонтеры.

В ходе расследования фрагменты тела Ирины Кабановой, пропавшей в новогодние праздники были обнаружены полицией. Расчлененные останки многодетной матери прятал в багажном отделении своего автомобиля ее супруг.

11 января был произведен осмотр квартиры Кабановой. В ходе осмотра были выявлены следы, свидетельствующие о том, что в отношении пропавшей было совершено тяжкое преступление, кроме того, были обнаружены ключи от автомашины. При этом Кабанов стал уклончиво объяснять следователям о происхождении машины. В ходе ее последующего осмотра в багажном отделении обнаружена части человеческого тела: голова, туловище, фрагменты конечностей.

Участвующий в осмотре муж Кабановой сообщил следователям о совершенном им убийстве и расчленении тела супруги. При этом, как он пояснил, некоторые части тела им ранее уже были вынесены.

По окончании осмотра Кабанов был задержан. В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что преступление им было совершено в ночь со 2 на 3 января. В ходе конфликта он задушил супругу. После этого в целях сокрытия следов преступления тело жены им было расчленено, и предпринята попытка его сокрытия. Как он пояснил, машину взял у знакомой незадолго до осмотра в его квартире и хотел на ней вывезти оставшиеся части тела. Кроме того, указанные показания Кабанов подтвердил и в ходе проведенной проверки его показаний на месте.

Как сообщается на сайте СКР, трое детей погибшей женщины переданы в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД Войковского района города Москвы. Дети уже помещены в медучреждение для проведения комплексного обследования, в ближайшее время будет решаться вопрос об их опеке.

Расследование уголовного дела продолжается.