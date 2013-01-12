Муж Ирины Кабановой сознался в убийстве жены

Муж 39-летней Ирины Кабановой Алексей Кабанов сам сообщил следователям о совершенном им убийстве и расчленении тела супруги в квартире в ванной. Подозреваемый в убийстве супруги Кабанов уже задержан.

Ирина Кабанова — мать троих детей, журналистка, работала редактором радиостанции.

После новогодних праздников в полицию поступило заявление от супруга Ирины об ее исчезновении. Алексей Кабанов заявил, что 3 января 2013 года они с женой поссорились, и женщина ушла из квартиры дома, расположенного на 1-ом Новоподмосковном переулке, и с тех пор о ее местонахождении ничего известно не было. Женщину неделю искала полиция и волонтеры.

В ходе проведения проверочных мероприятий следователями следственного подразделения Главного следственного управления по городу Москве 11 января был произведен осмотр квартиры Кабановой, после чего с участием ее мужа было принято решение о производстве осмотра автомашины Skoda, которая, по данным следствия, находилась в его распоряжении. В ходе осмотра в багажном отделении обнаружена часть фрагментов человеческого тела. Участвующий в осмотре муж Кабановой сообщил следователям о совершенном им убийстве и расчленении тела супруги. При этом, как он пояснил, некоторые части тела им уже вывезены, сообщается на сайте СКР.

"Вещественными доказательствами и чистосердечными признаниями мужчина был изобличен в совершении преступления", — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как сообщил источник Life News, раскрыть преступление удалось после того, как телефон Алексея Кабанова поставили на прослушку. Кабанов, имитируя поиски, обзвонил подруг жены и ближайших родственников.

Алексей Кабанов был одним из основателей "Проекта ОГИ".

В блогах очень много записей, посвященных этой трагедии. Некоторые знакомые семьи заявили, что супруг должен всем деньги. Сообщается также, что "он явно ее бил" и "поссорил ее со всеми из-за долгов".

"АН" сообщали, что следственными органами Главного следственного управления по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства Ирины Кабановой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").