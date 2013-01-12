В Иркутской области повесился подросток: неразделенная любовь

В Братске повесился 16-летний ученик одной из городских школ. Тело было найдено на лестнице в подъезде дома, где жил погибший. По предварительной версии, молодой человек покончил с собой из-за неразделенной любви.

Как рассказала мать юноши, последнее время ее сын находился в депрессии из-за расставания со своей девушкой. Кроме того, он неоднократно говорил, что намерен покончить с собой, и даже несколько раз пытался это сделать. Сейчас полиция проводит проверку с целью выяснения причин произошедшего.