В Иркутской области с рельсов сошли вагоны с углем, есть погибшие

В результате схода с рельсов вагонов с углем в Слюдянском районе Иркутской области погибли два человека, сообщает МЧС России. Авария произошла в 05:10 на 5337 километре Транссибирской магистрали.

Сошли с рельсов 22 вагона с углем грузового поезда (всего 66 вагонов) с последующим столкновением проходящего одиночного локомотива. Погибли два человека — машинист локомотива и его помощник. Данные о пострадавших уточняются.



Движение остановлено в обоих направлениях. К месту аварии направлены три восстановительных поезда. Причиной аварии называют излом боковой рамы тележки одного из вагонов. Три пассажирских поезда задержаны. На станции Слюдянка стоят поезда номер 8 Новосибирск-Владивосток, номер 78 Новосибирск-Нерюнгри и номер 350 Москва-Благовещенск, сообщают vesti.ru. Сколько времени займет ликвидация последствий аварии, железнодорожники пока прогнозировать не берутся.