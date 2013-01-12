На севере Москвы пострадали в ДТП четверо полицейских

Пять человек, среди которых четыре полицейских, пострадали в ДТП, произошедшем в субботу на севере Москвы, у дома №42 по Дмитровскому шоссе. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением.

Пятеро находившихся в машине были доставлены в больницы.

Среди пострадавших было четыре сотрудника ОМВД по району Левобережный московского главка МВД, которые ехали в машине в качестве пассажиров.

По данному факту назначена служебная проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.