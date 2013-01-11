В Саранске шестилетний воспитанник детского сада, позвонив по телефону, поднял по тревоге всю полицию города. Теперь за шалости своего ребенка и за издержки, которые понесли власти города, придется отвечать родителям малыша.

На сайте МВД по Республике Мордовия сообщается, что утром в дежурную часть полиции позвонил неизвестный, который детским голосом сообщил, что один из кинотеатров города заминирован. Название кинотеатра звонивший не уточнил.

В пять кинотеатров города - "Луч", "Рио", "Россия", "Крошка" и "Киномакс "Победа", были сразу же направлены следственно-оперативные группы, все наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны и автопатрули. Были задействованы и кинологи с собаками, в готовности также находилась местная станция скорой помощи и МЧС. Никаких взрывных устройств не нашли.

Когда полицейские пытались вычислить анонимного хулигана, он позвонил вновь сам. Обругав полицейских нецензурной бранью, аноним потребовал приехать стражей порядка в детский сад, и назвал его номер и группу. А в это время личность звонившего уже была установлена, и в детский сад полицейские явились с родителями звонившего мальчика, которые и пояснили, что телефон купили своему шестилетнему сыну, а сим-карта зарегистрирована на маму ребенка.

Как сообщается на сайте МВД, теперь родители будут привлечены к административной ответственности - с них будут взысканы все материальные издержки, которые город понес из-за выходки их сына.