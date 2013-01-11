Дело об изнасиловании в казанском отделении полиции суд рассмотрит весной

Срок следствия по уголовному делу о пытках в отделе полиции «Дальний» продлен до 11 марта 2013 года. В настоящее время обвиняемые и их защитники ознакомились только с половиной материалов. Об этом сегодня сообщил руководитель следственной группы по данному расследованию Марсель Мустафин в ходе пресс-конференции СУ СКР по РТ.

Уголовное дело о пытках в ОП «Дальний» включает более 60-ти томов. Есть сомнения в том, что к марту месяцу обвиняемые и защита успеют завершить ознакомление. В таком случае, по словам М.Мустафина, следствие выйдет с ходатайством о продлении сроков содержания под стражей обвиняемых и продлении срока предварительного следствия.

Всего по делу проходят 9 человек. Никто из них не дает признательных показаний. Под стражей находится экс-заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе отдела полиции «Дальний» Фаиль Сабирзянов, экс-заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции «Дальний» Алмаз Василов, бывшие оперуполномоченные отдела полиции «Дальний» Рамиль Ахметзянов, Амир Шарафуллин, Ильнар Ибатуллин и Денис Васильев, а также бывший начальник уголовного розыска отдела полиции «Дальний» Айнур Рахматуллин. Александр Фадеев находится под подпиской о невыезде.

В качестве потерпевших признаны 14 человек, и 250 человек опрошены как свидетели.

Громкое расследование началось после смерти 11 марта 2012 года 52-летнего Сергея Назарова, которого полицейские ОП «Дальний» задержали по подозрению в краже. Он скончался от разрыва прямой кишки после изнасилования бутылкой из-под шампанского.

На причастных к преступлению сотрудников было заведено уголовное дело, а отдел полиции «Дальний» после этого расформировали. Глава МВД по РТ Асгат Сафаров был вынужден уйти в отставку.