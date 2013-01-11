В Краснодарском крае 15-летняя девочка бросилась под поезд на перегоне Кубанская — Гулькевичи. От полученных телесных повреждений при столкновении с поездом девочка скончалась. На месте трагедии были обнаружены две предсмертные записки.

Выяснилось, что под колеса поезда школьницу привела неразделенная любовь. В одной из записок девочка обращается к своему молодому человеку, а вторая адресована ее матери. Она написала, что сама виновата в случившемся и сожалеет, что не была с матерью в дружеских отношениях.

Обстоятельства гибели школьницы расследуют в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщают российские СМИ.