В Таиланде на мотоцикле разбилась пара российских туристов: девушка погибла

В Патайе накануне утром разбилась пара российских туристов, ехавших на мотоцикле Suzuki GS X SR 750cc со значительным превышение скорости. 27-летняя девушка погибла на месте, 38-летний водитель с серьезными травмами госпитализирован.

Об этом в пятницу сообщает портал PattayaOne. По информации издания, туристы были без мотоциклетных шлемов. Кроме того, мотоциклист был сильно пьян, однако тест на алкоголь на месте аварии ему не проводили - настолько тяжело его состояние после происшествия.

Отметим, что в пятницу завконсульским отделом посольства России в Таиланде Андрей Дворников сообщил, что за декабрь 2012 года и первые числа января 2013 года на тайских курортах погибли 17 граждан РФ. Причем большинство из них стали жертвами ДТП как в Паттайе, так и на Пхукете, и в других курортных зонах с арендованными мотоциклами.

Дипломат добавил, что другой причиной смерти российских туристов остается неумеренное употребление крепкого алкоголя в непривычном для них жарком климате.

Таиланд посещают ежегодно более миллиона россиян, пик "русского сезона" в стране приходится на декабрь и январь, рассказал консул. В это время и происходит наибольшее количество трагедий.

Сотрудники консульского отдела и почетных консульств РФ стараются по возможности информировать туристов об опасностях аренды мотоциклов: не все мотоциклы, сдаваемые в аренду, застрахованы, а большинство арендующих эти мотоциклы россиян не имеют прав на вождение мотоцикла и никогда ранее на мотоциклах не ездили. Кроме того, в Таиланде - левостороннее движение. Поэтому дипломаты вообще не рекомендуют россиянам арендовать мотоциклы и ради безопасности пользоваться такси и городским транспортом.