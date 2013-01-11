В Москве 11-летний школьник погиб, выпрыгнув из окна квартиры 14-го этажа

Сегодня стало известно, что в четверг вечером, в 20.10 у дома по улице Виллиса Лациса в Москве обнаружено тело 11-летнего мальчика, по предварительным данным, школьник выпрыгнул из окна своей квартиры.

Установлено, что во время трагедии, школьник находился дома с родителями, предсмертной записки на месте происшествия не обнаружено.

Согласно полученной в рамках первоначальных проверочных мероприятий информации, конфликтов в семье у погибшего не возникало. Ребенок страдал психическим заболеванием, сообщается на сайте СКР.