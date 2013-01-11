Бывшая жена известного блогера утверждает, что Рустем Адагамов - педофил

Следственный комитет России начал проверку в отношении известного блогера Рустема Адагамова. Татьяна Дельсаль рассказала различным СМИ, что несовершеннолетняя дочь их знакомых подвергалась домогательствам со стороны ее бывшего мужа, когда он жил в Норвегии.

По ее словам, все началось, когда девочке было 12 лет и продолжалось до ее совершеннолетия. Делсаль намерена обратиться в полицию и добиться расследования. Экс-супруга Адагамова уточнила, что насилие над ребенком со стороны ее мужа происходило 12-15 лет назад. Жена блогера Другого пояснила, что ребенок боялся взрослого мужчины, поэтому девочка молчала. Татьяна Дельсаль считает, что Адагамов — сильный манипулятор, даже со взрослыми людьми, а тем более с детьми.

Сам блогер от комментариев пока отказывается. Адагамов отмечает, что не может плохо говорить о своей бывшей жене, они прожили в браке 20 лет.

Десять правозащитных организаций, а также член Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова написали коллективное письмо на имя Генерального прокурора Юрия Чайки и Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Они просят проверить обвинения Татьяны Дельсаль.