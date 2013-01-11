На Эльбрусе пропала группа альпинистов из Москвы

В Кабардино-Балкарии трое альпинистов из Москвы пропали на Эльбрусе. Московские туристы не выходят на связь с четверга.



В настоящее время под руководством замначальника спасотряда Абдула Гулиев проходит поисково-спасательная операция. Туристы вышли из Терскола и должны были подниматься на Западную вершину Эльбруса на высоту пять тысяч метров.

А в Грузии сегодня найдены тела двух из трех российских альпинистов, погибших накануне под лавиной в Казбегском районе. Сейчас решаются вопросы доставки тел погибших в Россию, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" сообщали, что четверо российских альпинистов из Ростовской области попали под снежную лавину в Казбегском районе Грузии 10 января при спуске с вершины Мкинварцвери. Трое членов группы погибли. Выжил 16-летний Максим Степанов. Его уже вывезли из Грузии по специальному коридору по закрытой из-за непогоды Военно-грузинской дороге. Сейчас он находится по пути домой в Волгодонск.