В Москве произошло ДТП на Кутузовском проспекте, трое пострадали

В Москве произошло ДТП на Кутузовском проспекте, столкнулись шесть автомобилей, по словам очевидцев, авария произошла около дома номер 46, известно, что по предварительным данным, погибших нет.

Сразу после аварии на месте ДТП образовался автомобильный затор, пробка начинается от станции метро "Парк Победы", на месте аварии работают сотрудники ДПС, МЧС и медики.

Три человека пострадали в ДТП, причину аварии установит дознание.