В Минобороны подтвердили смерть четырех военнослужащих от пневмонии

В Минобороны уточняют, что "военные медики предприняли все необходимые меры, чтобы предотвратить летальные исходы вирусно-бактериальной пневмонии у четырех военнослужащих, проходивших службу в воинских частях ЗВО".

Солдаты были госпитализированы в окружной военный клинический госпиталь в городе Подольске. Всем четырем военнослужащим при углубленном обследовании в госпитале был поставлен диагноз "вирусно-бактериальная пневмония".

На протяжении всего периода лечения военнослужащих военными медиками госпиталя проводились регулярные консилиумы с привлечением ведущих пульмонологов Минобороны России и применялись современные медикаментозные средства и методики лечения. С учетом специфики заболевания и его течения, для выяснения индивидуальных особенностей организма каждого из заболевших военнослужащих лечащие врачи контактировали с их родственниками.

Предпринятым интенсивным комплексным лечением с привлечением ведущих специалистов Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского и Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова не удалось переломить скоротечную отрицательную динамику течения болезни у военнослужащих.

По фактам летальных исходов командованием Западного военного округа, Главным военно-медицинским управлением Минобороны России, а также Военной прокуратурой проводится расследование.