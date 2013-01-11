За пострадавшим в ДТП на трассе М10 ребенком вылетел вертолет МЧС

За пострадавшим в ДТП на 285-ом километре трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области ребенком вылетел вертолет МЧС. 29 декабря легковой автомобиль, где находился 8-летний мальчик, столкнулся с грузовым, водитель и женщина-пассажир легковушки погибли.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, ребенок был доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ, в настоящий момент его состояние стабильно тяжелое. Утром 11 января за мальчиком из аэропорта Раменское Московской области вылетел вертолет Ми-8 МЧС для того, чтобы доставить его в одну из столичных больниц, сообщили тверские СМИ. На борту во время полета ребенка будут сопровождать специалисты отряда «Центроспас», вертолет оснащен медицинским модулем.

"АН" сообщали, что в результате ДТП на трассе М10 сегодня пострадали 10 человек. Автобус столкнулся с грузовиком.