По факту ДТП в Подмосковье с участием автобуса и грузовика начато расследование

АН напоминают, что автобус "ПАЗ" следовал по маршруту №39 "Клин – Спасск-Заулок".

К месту ДТП были оперативно направлены спасательные формирования и оперативная группа Клинского гарнизона пожарной охраны.

Как сообщили АН в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. транспорт на данном участке трассы движется в обычном режиме, а по факту ДТП проводится административное расследование, в результате которого будут установлены основные причины происшествия.