Матери детей, сгоревших при пожаре, оставили малышей одних

В Белгородской области по факту гибели при пожаре накануне четырех малолетних детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Жертвами пожара в жилом доме в селе Глатково Валуйского района стали 3-летний, двое 4-летних и 5-летний малыши.

По версии следствия, в селе Глатково проживает 23-летняя женщина с двумя детьми 5-ти и 4-х лет. 7 января к ней в гости приехала ее 22-летняя подруга с двумя детьми 4-х и 3-х лет. Приехавшая молодая женщина оставила детей на попечение подруги и отправилась в Валуйки для оформления документов на приобретение жилья за счет средств материнского капитала. 10 января вечером женщина вернулась и, уложив детей спать, подруги отправились за продуктами питания. От соседей по телефону хозяйка узнала о том, что в ее доме случился пожар, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Напомним, на момент прибытия первого пожарного подразделения почти все здание было охвачено огнем. Частично обвалилась крыша. Пожарные два часа боролись с пламенем. Огонь удалось локализовать к часу ночи, а в 4.20 - ликвидировать пожар. При разборе завалов обнаружили тела малышей. Дети сгорели заживо.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.