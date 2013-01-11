Автобус попал в ДТП на трассе Москва-Петербург

Сегодня пассажирский автобус "ПАЗ" и грузовик "MAN" столкнулись на трассе М-10 Москва-Петербург, в ДТП десять человек пострадали, точные причины ДТП пока не установлены, все раненые госпитализированы.

ДТП произошло в Клинском районе Московской области, автобус следовал, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области по маршруту №39 "Клин – Спасск-Заулок".

К месту оперативно направлены спасательные формирования и оперативная группа Клинского гарнизона пожарной охраны.

Всего в автобусе находилось 15 пассажиров.

"Привлекаемые силы и средства: 19 чел., 6 ед. техники, из них от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - говорится в сообщении ГУМЧС по Московской области.