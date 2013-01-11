Пьяный помощник капитана отделался небольшим штрафом

Штраф в размере 12 тысяч рублей. К такому наказанию приговорил суд в Хабаровском крае бывшего помощника капитана пассажирского теплохода ОМ-8 за то, что он был за штурвалом подшофе, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2012 года. Теплоход, принадлежащий компании «Амуртрансфлот-1», взял на борт 47 человек и вышел в рейс из Комсомольска-на-Амуре в село Нижнетамбовское. Но пассажиры увидели, что их везет пьяный рулевой. Несколько человек решили не рисковать, и сошли на берег во время промежуточной стоянки в поселке Бельго. После этого они позвонили в полицию, и речник был задержан. Позже медики нашли в его крови более двух промилле алкоголя. Максимум, что ему грозило – два года колонии. Но отделался штрафом, правда, он лишен диплома судоводителя.

Кстати, это не первый такой случай в Хабаровском крае. В 2011 году пассажирским судном, также принадлежащим ООО "Амуртрансфлот-1", управлял первый помощник капитана. Он был пьян, медики зафиксировали концентрацию алкоголя в его крови в количестве 1,47 промилле. При подходе к пристани города Комсомольска-на-Амуре теплоход три раза пытался пришвартоваться. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. А в сентябре 2010 года налетел на мель скоростной теплоход на подводных крыльях "Кола Бельды", принадлежащий ОАО "Амурское пароходство" с 77 пассажирами на борту. В результате резкой остановки судна пострадало несколько пассажиров. Причина та же – пьянка за штурвалом.