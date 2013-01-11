Четверо малолетних детей погибли в пожаре в сельском доме в Белгородской области

Четыре малолетних ребенка погибли накануне поздно вечером в результате пожара в селе Гладково в Валуйском районе Белгородской области.

По данным регионального ГУ МЧС, в четверг, 10 января сигнал о пожаре в частном деревянном доме поступил в 23:08 мск. Очевидцы сообщили, что в доме могут находиться дети.

На момент прибытия первого пожарного подразделения почти все здание было охвачено огнем. Частично обвалилась крыша. Пожарные два часа боролись с пламенем. Огонь удалось локализовать к часу ночи, а в 4.20 - ликвидировать пожар. При разборе завалов обнаружили тела малышей. Дети сгорели заживо.

Одному ребенку было пять лет. Трое погибших малышей - 2007 года рождения. В настоящее время обстоятельства и причины трагедии выясняются.