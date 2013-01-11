В Нефтекамске произошел пожар, погибли два человека

В Нефтекамске пожар произошел в жилом 9-ти этажном доме, в первом часу ночи соседи заметили сильное задымление и вызвали пожарных, в огне погибли два человека - отец и сын, причина пожара устанавливается.

"По прибытии огнеборцев одна из комнат на первом этаже горела открытым огнём. 25 человек были немедленно эвакуированы из подъезда", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Погибшие - отец 1934года рождения и сын 1979 года рождения, предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем погибших в состоянии алкогольного опьянения.

В 2012 году по вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в регионе произошло около 600 пожаров, на которых погибли 173 человека.