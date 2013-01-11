Онищенко опроверг информацию о смерти от пневмонии солдат в Подмосковье
11 января 2013, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]
Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в четверг, 10 января, опроверг информацию о смерти от пневмонии нескольких солдат из подмосковных войсковых частей.
По словам Онищенко, в Роспотребнадзоре нет никакой информации на этот счет. Как сказал главный санитарный врач России, у российской санитарной службы нет данных, подтверждающих, что четверо солдат умерли в Подмосковье в новогодние праздники именно от атипичной пневмонии.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники, что четверо солдат скончались от атипичной пневмонии в Подмосковье в период новогодних каникул.