Онищенко опроверг информацию о смерти от пневмонии солдат в Подмосковье

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в четверг, 10 января, опроверг информацию о смерти от пневмонии нескольких солдат из подмосковных войсковых частей.

По словам Онищенко, в Роспотребнадзоре нет никакой информации на этот счет. Как сказал главный санитарный врач России, у российской санитарной службы нет данных, подтверждающих, что четверо солдат умерли в Подмосковье в новогодние праздники именно от атипичной пневмонии.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники, что четверо солдат скончались от атипичной пневмонии в Подмосковье в период новогодних каникул.