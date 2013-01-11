Камчатский вулкан Кизимен представляет угрозу для авиации

На Камчатке вулкан Кизимен выбросил накануне столб пепла на высоту четыре километра над уровнем моря и может представлять угрозу для авиации. Извергающемуся вулкану Кизимен присвоен оранжевый код опасности - один из самых высоких кодов опасности для авиации.

Сотрудники камчатского филиала геофизической службы РАН пояснили, что мелкие частицы вулканического пепла могут попасть в механизмы самолетов, пролетающих в том районе, и спровоцировать крушение самолетов.

Маршруты полетов авиалайнеров над Камчаткой проложены так, чтобы самолеты не попали в зону действия активных вулканов.

Недавно на Камчатке выбрасывал столбы пепла вулкан Плоский Толбачик. Сейчас он немного успокоился, но ученые продолжают следить за его извержением.

Недавно на Камчатке выбрасывал столбы пепла вулкан Плоский Толбачик. Сейчас он немного успокоился, но ученые продолжают следить за его извержением.

всего на Камчатке активизировались четыре вулкана. Кроме Плоского Толбачика и Кизимена, Шивелуч Кизимена и Карымский. На днях высота выбросов из Шивелуча составила 4800 метров над уровнем моря, а 7 января пепел над вулканами поднимался на 8 километров.