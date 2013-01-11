На Урале будут судить двух бывших полицейских, обвиняемых в коррупции

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских, обвиняемых следствием в совершении ряда преступлений коррупционного характера, сообщает сайт СКР.

Расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции - 32-летнего Сергея Рахманова и 29-летнего Владимира Плаксина завершено, зависимости от роли каждого подозреваемые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а»,«б»,«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством, в крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствие считает, что бывшие сотрудники полиции фактически "крышевали" деятельность массажных салонов, преступления были совершены полицейскими в период с ноября 2011 по март 2012 года.

"На момент совершения преступлений оба обвиняемых являлись действующими сотрудниками полиции. Так, 32-летний Рахманов состоял в должности начальника отделения по разработке организованных преступных групп, этнических преступных групп отдела уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу, а его 29-летний сообщник – в должности начальника отделения по борьбе с преступлениями против нравственности ОУР УМВД России по городу Екатеринбургу", - говорится на сайте СКР.

Как установлено следствием, обвиняемые неоднократно через посредника ежемесячно получали взятки от двух индивидуальных предпринимателей, являющихся владельцами массажных салонов, в которых оказывались услуги эротического массажа. Денежные средства они брали у бизнесменов за общее покровительство их предпринимательской деятельности и непривлечение их к уголовной ответственности за организацию занятия проституцией. В общей сложности от одного предпринимателя обвиняемые получили взяток на сумму 250 тысяч рублей, от другого – на сумму 780 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение при расследовании данного уголовного дела осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.