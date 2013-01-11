Аэробус A-319, вылетевший из Москвы, не смог приземлиться в Горно-Алтайске

Аэробус A-319, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово, не смог приземлиться в аэропорту Горно-Алтайска, Интернет-СМИ передают, что самолет принадлежит компании S7 Airlines и приземлился в аэропорту Новосибирска.

Сообщается, что запланированная посадка не произошла из-за сложных погодных условий, самолет прибудет в аэропорт назначения через некоторое время.