В США в школе Калифорнии ученик стрелял по одноклассникам

В США, в городке Тафт, Калифорния, в школе "Тафт Юнион" произошел очередной инцидент со стрельбой по ученикам, нападавший - 16-летний ученик этой же школы, мотивы, побудившие его стрелять по одноклассникам, неизвестны.

Несмотря на то, что бдительные очевидцы заметили, что подросток шёл в школу утром в четверг, держа оружие в руках, и вызвали полицию, школьник ранил двух человек - ученика и учителя.

СМИ США отмечают, что учитель и завуч школы смогли вывести из класса других учащихся, всего, на момент происшествия в помещении находились 28 учеников.

Los Angeles Times пишет, что нападавший арестован, а потерпевший школьник госпитализирован, его состояние оценивается медиками, как тяжелое.