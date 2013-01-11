В поселке Солнечный пьяный мужчина обстрелял из ружья школу и детский сад
11 января 2013, 07:04 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Хабаровском крае в поселке Солнечный пьяный мужчина заскучал и решил развлечься, открыв стрельбу на улице из охотничьего ружья по школе, детскому саду, соседнему дому и автомобилю.
В результате действий «весёлого» хулигана пострадал один мужчина — водитель автомобиля. У мужчины лицо ранено осколками стекла машины.
Злоумышленник теперь предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве с применением оружия, сообщает РИА «Новости».
Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.