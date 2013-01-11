Похищенная в Иркутске новорожденная девочка находится под наблюдением медиков

Полиция оперативно нашла новорожденную девочку, похищенную в минувший четверг из Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска. Малышка сейчас находится под наблюдением врачей.

Ребенок, родившийся 19 декабря 2012 года, был похищен из отделения, где находились дети, от которых отказались матери.

В Главном управлении МВД России по Иркутской области сообщили, что оперативники обнаружили младенца в одной из квартир Иркутска. Жизнь и здоровье девочки вне опасности.

Лица, причастные к произошедшему, установлены, в настоящее время с ними работают оперативники и следователи.

Местные СМИ накануне сообщали, что в четверг около 14 часов по местному времени грудного ребенка под предлогом необходимости пройти обследование УЗИ забрала из палаты женщина в халате, представившаяся матерью, и скрылась с малышкой в неизвестном направлении.

На поиск девочки по тревоге были подняты 600 сотрудников органов внутренних дел. По предварительной версии, похищение организовала 25-летняя жительница Иркутска, у которой были сообщники. На этот поступок женщину, по ее признанию, подтолкнуло желание иметь ребенка, сообщается на сайте СКР.

В настоящее время мать девочки задержана, но пояснить, где ребенок, она не может и отрицает причастность к его похищению. 32-летняя женщина сразу после рождения дочки отказалась от нее.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Создана следственная группа из числа опытных следователей и криминалистов СУ СК России по Иркутской области. Работает оперативный штаб, в состав которого вошли сотрудники региональных СК России, МВД и МЧС. Ведутся активные поиски ребенка. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Иркутской области в декабре 2012 года из перинатального центра города Ангарска при схожих обстоятельствах также была похищена новорожденная девочка. Сотрудники полиции оперативно нашли ее живой и невредимой у похитивших ее женщин.