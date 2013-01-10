В российской армии в отсутствие боевых действий умирают солдаты. В Московской области солдаты срочной службы умерли от пневмонии, смерти военнослужащих произошли в новогодние дни, медики говорят, что у солдат была "атипичная пневмония", воинские части, где произошло ЧП, не называются.

Скончались четверо военнослужащих, по данным Интернет-СМИ, первая смерть зафиксирована 26 декабря 2012 года, а четвертая - 7 января 2013-го.

Для постановки окончательного диагноза медики ждут результатов гистологического исследования.