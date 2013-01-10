В одном из поселков Волгоградской области сын держал мать на привязи

Житель р.п. Октябрьский Волгоградской области Михаил Лескин приковал цепью к кровати собственную 85-летнюю мать. Как сообщили «АН-онлайн» в прокуратуре Волгоградской области, продолжалось это почти два месяца, начиная с ноября 2012г. Таким образом, пожилая женщина могла передвигаться только в пределах комнаты.

Ограничение свободы передвижения своей матери Лескин объяснил наличием у неё психического заболевания и желанием избавить себя от постоянного ухода за якобы неадекватной старушкой. При этом за оказанием женщине медицинской помощи Лескин в лечебные учреждения не обращался. Кроме того, он вёл асоциальный образ жизни.

Михаил Лескин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Вину он признал в полном объеме, но заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.