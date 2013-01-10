Названы имена альпинистов, попавших под лавину в Грузии

Местные власти сообщили имена четырех российских альпинистов, которые попали сегодня утром под снежную лавину на горе Гергети в Казбегском районе Грузии, недалеко от храма Святой Троицы.

Жертвами стихии стали 44-летний Сергей Степанов, его сыновья 17-летний Степан и 19-летний Максим, а также друг семьи Степановых - 42-летний Сергей Мовчан.



По уточненным данным, все россияне были из Волгодонска Ростовской области, а не из Москвы, как сообщалось ранее.

Предположительно трое из попавших под лавину россиян погибли. Выжить удалось только 19-летнему Максиму Степанову. Находившиеся неподалеку от места схода лавины альпинисты из Украины подобрали пострадавшего юношу и при помощи местных жителей доставили его в ближайшую больницу райцентра Казбеги, сообщает rg.ru. Жизни пострадавшего уже ничего не угрожает.



Грузинские спасатели проводят поиски тел трех россиян, пропавших под лавиной. Однако из-за непогоды им пока не удается приблизиться к месту трагедии. В помощь спасателям также выделен вертолет.