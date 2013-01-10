Бывший майор ответит перед судом за пытки женщины карандашом

Сегодня в Казани состоялось предварительное слушание по уголовному делу экс-сотрудника УБЭП МВД республики Татарстан Сергея Толстых, который обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщили «АН-онлайн» в Казанском правозащитном центре.

Из материалов уголовного дела следует, что бывший оперативник «выбивал» показания у подозреваемой, вставляя карандаши между пальцами правой руки. Таким образом, он пытался ломать женщине пальцы. Позднее врачи зафиксировали «ушибы мягких тканей основных фаланг 2, 3, 4, 5 пальцев правой кисти».

Согласно версии следствия, жертвой майора стал и 4-летний сын подозреваемой. Дважды в квартире женщины и детском саду С.Толстых размахивал пистолетом в присутствии ребенка. В последнем случае милиционер ворвался в дошкольное учреждение и потребовал от воспитателей, чтобы ему выдали мальчика. Работники детсада спрятали ребенка и вызвали полицию.

Экс-майор Сергей Толстых также обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении имущества. Он обязал председателя ТСЖ «Икар-2» Ильдуса Нагуманова заключить договоры с подконтрольными ему охранными предприятиями. С.Толстых инициировал от имени руководства УБЭП проверки в отношении товарищества и необоснованно вызывал сотрудников ТСЖ в свой служебный кабинет.