На Ачинский НПЗ, где погибли люди, выехали красноярские следователи

В Красноярском крае на месте сегодняшнего чрезвычайного происшествия на Ачинском НПЗ в Большеулуйском районе работает следственно-оперативная группа полиции, передает пресс-служба краевого главка МВД России.

В четверг около 16.20 часов местного времени на территории строящегося коксового центра Ачинского нефтеперерабатывающего завода в 18 км от города Ачинска, произошло обрушение металлической балки с высоты 20 метров.

ГУ МЧС по Красноярскому краю уточняет, что при выполнении монтажных работ организацией ООО "Карат" произошло обрушение площадки обслуживания. В это время на ней находилось пятеро рабочих.

По предварительным данным погибли двое мужчин 1985 г.р. и 1977 г.р. Три человека травмированы. В настоящее время двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу Ачинска.

Предварительная причина – несоблюдения правил проведения монтажных работ.