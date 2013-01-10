Из-за аварии на трубопроводе в Нижнем Новгороде без тепла сидят 4 тыс. человек
10 января 2013, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде в четверг, 10 января, без тепла остались 4 тысячи человек в Автозаводском районе. В волжском городе произошла очередная авария на трубопроводе.
Без отопления остались 15 девятиэтажных домов, в которых проживают четыре тысячи человек. Больницы, детсады, школы и прочие социально-значимые объекты в зону отключения тепла не попали. Причиной прорыва труб стали ветхие сети.
По данным областного управления МЧС, теплоноситель не сливается, угрозы размораживания системы отопления нет.
В Нижнем Новгороде сразу после Нового года, 2 января, произошел прорыв трубопровода тепловой сети диаметром 400 мм по Южному шоссе, д. 21-А в этом же Автозаводском районе. 7 тысяч жителей тогда остались без теплоснабжения.