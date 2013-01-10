Российские альпинисты погибли, попав под снежную лавину в горах Грузии

В Грузии альпинисты из Москвы, три спортсмена, погибли в горах, в четверг ранним утром, попав под снежную лавину и камнепад. Трагедия произошла вблизи горы Гергети недалеко от храма Святой Троицы в Казбегском районе Грузии.

Спасти удалось одному ребенку, находившемуся с альпинистами. Подросток спасся и доставлен в местную больницу поселка Казбеги с обморожением пальцев рук.

Группа альпинистов из Москвы со 2 января находилась в лагере вблизи вершины Гергети, в четверг при спуске их накрыла лавина, передает РИА Новости.

Московские альпинисты вышли из поселка еще 2 января и до сих сегодняшнего дня были в горах.