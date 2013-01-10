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Бытовых пожаров в праздничные дни на Дальнем Востоке становится меньше

10 января 2013, 11:15 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Бытовых пожаров в праздничные дни на Дальнем Востоке становится меньше
Фото с сайта www.detirisuyut.ru

335 бытовых пожаров произошло на Дальнем Востоке за праздничные каникулы. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС, это на 17% меньше, чем год назад.

Не обошлось и без крупных ЧП. Одно из них произошло 30 декабря в административно-бытовом комплексе в Хабаровске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша здания. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Огнеборцы не дали распространиться пожару и в течение нескольких часов он был полностью потушен. Люди самостоятельно успели покинуть помещения. А 7 января в Республике Саха (Якутия) в селе Тит-Ары Усть-Алданского района в школе 1966 года постройки произошел пожар, общая площадь которого составила 600 кв. метров. Учебное заведение находилось далеко от пожарной части, поэтому полностью сгорело.

Как отметила заместитель начальника ДВРЦ МЧС России по надзорной деятельности полковник внутренней службы Наталья Моисеенко, как правило, в зимний период больше всего возгораний происходит в частных жилых домах. По статистике, в более 70% случаев виноваты сами жители,  которые пренебрегают правилами пожарной безопасности. Это не по правилам подготовленные к зиме печи, старая электропроводка, неосторожное обращение с электроприборами и открытым огнем», - сказала Наталья Моисеенко. Она добавила, что нередко перед тем, как разжигать печь, люди выпивают, и теряют контроль над ситуацией. В то же время, дальневосточники стали более внимательно относиться к использованию пиротехники и покупать её в специальных магазинах, поэтому удалось избежать происшествий связанных с неправильным использованием петард и салютов, отметила Наталья Моисеенко.

 

 

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