Москвичи поднялись на защиту дворника, сломавшего челюсть ребенку

Москвичи поднялись на защиту дворника — 35-летнего мигранта из Узбекистана Бахрома Хуррамова.

Дворник, сломавший челюсть 12-летнему ребенку, был арестован Зюзинским судом Москвы.

Подростки, проживающие рядом с местом инцидента, рассказали, как все произошло. По их словам, дворник убирал снег. Школьники подошли, начали мусорить, мешать ему. Мужчина попросил их отойти, не мешать работать, пояснив, что работает с самого утра, очень устал, у него уже нет сил. Но мальчишки, по словам очевидцев, послали его в грубой форме, продолжив ему мешать. Очевидец Александр Волков сказал, что дворник разозлился, кинул в них палку и попал одному мальчику в челюсть.

Одна из местных жительниц также рассказала, что Бахром «абсолютно положительный человек, который и мухи не обидит».

По словам Эдики Лялиной, этот дворник всегда всем помогал. Она рассказала, что были моменты, когда люди заболевали и поручали ему выгулять собак и даже отвести детей в школу.

Дворник из Узбекистана работает в Москве три года.

Жильцы дома, который Бахром Хуррамов обслуживал последние три года, собирали подписи в его защиту.

В зале суда Бахром Хуррамов постановление о своем аресте воспринял спокойно. Гражданин Узбекистана плохо владеет русским. И еще находясь в отделении полиции, без переводчика мог лишь четко ответить на вопрос о его виновности - «нет», передает Вести.ру.

«АН» сообщали, что 12-летний Артем Хотеев попал в больницу после того, как его избил дворник. Сотрудникам полиции пострадавший ребенок рассказал, что они с ребятами играли в снежки, случайно попали в дворника.

Мужчина бросился за детьми, бросил в них черенок от лопаты, попав одному из них в лицо.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Мигранту грозит до трех лет.