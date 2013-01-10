В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на четверг тяжело пострадали трое молодых людей при столкновении седана "Тойота" с китайским самосвалом, перегородившим автодорогу.

10 января 2013, 03:16

Об этом в четверг сообщает пресс-служба МВД ХМАО-Югры.

20-летний парень без водительского удостоверения вез на "Тойоте Виста" своего приятеля и 17-летнюю девушку в сторону села Казым из Белоярского. На на 21 километре он не заметил стоящий поперек проезжей части без выраженных опознавательных знаков аварийной остановки самосвал SHAANXI-SHX 3555 DR 384, в результате чего допустил столкновение.

"В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Виста» и двое пассажиров молодой человек и девушка 1995 года рождения с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Водитель «SHAANXI-SHX 3555 DR 384», житель Тюмени, в ДТП не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время сотрудники полиции ОМВД России по Белоярскому району работают на месте происшествия, где устанавливают причины произошедшего.