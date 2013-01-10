Икру на полмиллиона рублей изъяли полицейские в Хабаровском крае

Стражи порядка задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который хотел продать около 30 килограммов осетровой икры. По ценам «черного рынка» стоимость деликатеса, полностью запрещенного к продаже в России, составляет порядка пятисот тысяч рублей, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД по ДВФО.

40-летний мужчина расфасовал икру в прозрачные пластиковые контейнеры. Оперативникам он рассказал, что еще летом 2012 года сам занимался заготовкой деликатеса в Ульчском районе Хабаровского края. Продать его комсомольчанин решил на праздники. Возбуждено уголовное дело, икра изъята и передана на экспертизу.

За 2012 год на Дальнем Востоке было выявлено 113 преступлений, связанных с незаконной добычей, переработкой и реализацией водных биологических ресурсов. Окончены расследования по 114 уголовным делам, 99 - направлены в суд. К уголовной ответственности привлечены 94 человека. Сумма материального ущерба, причинённого экономике государства, составляет более 737 миллионов рублей.