Новый коррупционный скандал связан с Минкультом

В центре очередного громкого коррупционного скандала оказались высокопоставленные чиновники Министерства культуры РФ. ФСБ подозревает их в причастности к масштабным махинациям с землей заповедника «Радонеж» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Источник в ФСБ сообщил, что проверить ситуацию с махинациями вокруг заповедника «Радонеж» в Сергиево-Посадском районе поручил лично президент России Владимир Путин, пишет газета «Известия».

Во ходе расследования оперативники выяснили, что уже с 2007 года районные чиновники незаконно отдали под коттеджную застройку более 200 га заповедной земли, на которой располагается 287 объектов культурного наследия. В Минкульте признают факт махинаций, но отрицают свою причастность и уверяют, что будут перекраивать границы заповедника лишь с согласия общественных деятелей.

Оперативники ФСБ выявили крупные махинации с землей в Сергиево-Посадском районе, в которых замешаны девять руководителей местной администрации. По предварительным данным, чиновники незаконно переводили земли заповедников древнего города Радонеж и музея-заповедника «Абрамцево» под коттеджную застройку.

Силовики считают, что убийство бывшего мэра Сергиева Посада Евгения Душко связано с расследованием махинаций с землей. По версии ФСБ, Душко знал о махинациях и собирался использовать их как компромат против своих оппонентов.